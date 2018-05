PSV en de UEFA Cup-zege van 9 mei 1978

Finale 9 mei 1978

29.000 toeschouwers zagen PSV met 3-0 winnen in de finale in Eindhoven. Toen werd de finale nog over twee wedstrijden gespeeld. In Frankrijk werd het twee weken eerder 0-0. Coach Kees Rijvers stuurde de volgende elf spelers het veld in: Jan van Beveren; Huub Stevens, Adrie van Kraay, Ernie Brandts, Kees Krijgh; Willy van de Kerkhof, Jan Poortvliet, Willy van der Kuijlen; René van de Kerkhof, Harry Lubse, Gerrie Deijkers. In de 79ste minuut viel Nick Deacy in voor Adrie van Kraay. Willy van de Kerkhof opende in de 24ste minuut de score, waarna Gerrie Deijkers en Willy van der Kuijlen na rust voor de 3-0 eindstand zorgde.