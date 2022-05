PSV en FC Eindhoven herstellen traditie en spelen deze zomer weer een heuse Lichtstadderby, met publiek

Promotiedroom ruw verstoord

FC Eindhoven zat dit jaar in een uitstekende serie, maar daaraan kwam afgelopen weekend abrupt een einde omdat ADO Den Haag tegen de ploeg van Rob Penders zegevierde. Daarmee werd de promotiedroom van de ploeg ruw verstoord. FC Eindhoven speelt sinds 1977 onafgebroken in de Keuken Kampioen Divisie. PSV speelde later nog wel een keer in het bekertoernooi een officiële wedstrijd tegen de ploeg aan de Aalsterweg. In de zomer was er wel vrijwel altijd een vriendschappelijk duel tussen de ploegen, zodat er toch sprake was van een Lichtstadderby.