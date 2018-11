PSV en Luuk de Jong in de eredivisie voorlopig niet te stuiten: ‘Het is niet allemaal vanzelfsprekend’

Met elf goals droeg hij aanzienlijk bij aan de koppositie van PSV na het derde wedstrijdblok in de eredivisie. Ook na het duel in Doetinchem was hij nog scherp. ,,Je loopt een-op-een nu hè”, zei een van de verslaggevers. ,,Ho-ho. Het is elf uit twaalf hè”, corrigeerde hij direct. ,,Maar ik zit lekker in mijn vel.”

Malen

De aanvoerder en topscorer van PSV voelt zich fit. ,,Wedstrijden overslaan? Nee, je moet in het ritme blijven. Als je goed bent en fit bent, moet je altijd willen spelen. Dan word je beter en beter.” Is PSV op weg naar het record van 17 zeges op rij vanaf de start? ,, 17? Dat is wel veel hè. Het zou mooi zijn. Vanzelfsprekend is het allemaal niet. Er komen nog genoeg lastige wedstrijden. Het is duidelijk wat we willen en iedereen werkt voor elkaar. We blijven doorgaan en proberen tegenstanders kapot te spelen. De mindere wedstrijden winnen we echter ook. Het is ook soms lekker om als ‘10' te spelen en vanaf die positie in de zestien te komen.”