PSV en ‘Portugese Bruma’ bekijken mogelijkheden voor transfer

PSV is serieus bezig met een transfer van Armindo Tué Na Bangna, een Portugese aanvaller met de voetbalnaam ‘Bruma’. De van oorsprong uit het Afrikaanse Guinee-Bissau afkomstige aanvaller staat al jaren op de radar bij de Eindhovenaren. Ook in 2016 was hij al nadrukkelijk in beeld bij PSV, maar destijds greep voormalig technisch manager Marcel Brands ietwat onfortuinlijk mis omdat Bruma na een huurperiode bij Real Sociedad net de pannen van het dak speelde en te duur bleek.

Na twee tamelijk teleurstellende seizoenen bij Red Bull Leipzig is er nu alsnog een mogelijkheid om de 24-jarige Afrikaanse Portugees in te lijven. De Duitsers kochten hem in 2017 voor 15 miljoen euro van Galatasaray en willen voor een goede prijs van hem af. Technisch manager John de Jong probeert namens PSV een deal mogelijk te maken. Een transfer past in het plaatje van de Eindhovenaren, die spelers doorgaans goed en soms al vele jaren volgen alvorens ze toeslaan op de transfermarkt.

Raadsman Catio Baldé van Bruma bevestigt telefonisch aan het ED de vergaande interesse van PSV en geeft aan dat er de komende dagen ‘misschien’ een ontmoeting tussen de entourage van Bruma en PSV op het programma staat. Zekerheid daarover wil of kan hij niet geven en hij zegt dat meerdere clubs interesse hebben en dat er nog van alles mogelijk is. Hij houdt de opties open.

Baldé begeleidt Bruma, die met meerdere zaakwaarnemers werkt, al sinds hij jong was. De spelersmakelaar heeft ook andere in Guinee-Bissau geboren spelers onder zijn hoede, die naar Portugal trokken om hun voetbaldroom na te jagen. ‘Bruma’ maakte als 17-jarige jongen zijn debuut in de hoofdmacht bij Sporting Lissabon en speelde daarvoor in de jeugdploegen van de Portugezen, waar Brands destijds een paar keer zaken mee deed. De voormalig PSV-manager plukte er destijds wel Santiago Arias weg.

Informatieve fase

Betrouwbare PSV-bronnen stellen dat een eventuele transfer van Bruma zich zeker nog niet in de eindfase bevindt, maar nog altijd in een informatieve fase. Niemand wil een fysiek overleg bevestigen. Over bedragen wil ook niemand zich nog uitlaten omdat de transfer zich nog in de pre-contractuele fase zou bevinden. Het lijkt vrij onwaarschijnlijk dat PSV nu 15 miljoen euro (een bedrag dat in andere media is genoemd) uitgeeft voor Bruma, zonder honderd procent zekerheid te hebben dat Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano voor een topbedrag vertrekken. De club heeft met Donyell Malen en Cody Gakpo bovendien twee jonge 20-jarige spelers aan boord, die al duidelijk hebben aangetoond dat ze in de toekomst een belangrijke rol bij PSV kunnen spelen.

Zeker Malen is op basis van de eindfase van vorig seizoen toe aan een basisplek en dat kan weleens verklaren waarom het zolang duurt voordat hij bijtekent. Malen wil de zekerheid hebben dat hij gaat spelen en dwong vorig jaar in de eindfase van het seizoen al een plek bij de eerste elf van trainer Mark van Bommel af. Gakpo heeft zich bij PSV ook al laten zien als een grote belofte en wil dit jaar de volgende stap in Eindhoven zetten. PSV heeft daarnaast meermalen aangegeven dat de deur voor Arjen Robben open staat, maar het is nog altijd onduidelijk wat hij gaat doen.