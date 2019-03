PSV en Rosario naderen akkoord over nieuw contract

De onderhandelingen tussen Pablo Rosario en PSV over een nieuwe verbintenis zijn in een vergevorderd stadium. Een akkoord nadert.

PSV en Pablo Rosario zijn dichtbij het sluiten van een nieuw en spectaculair verbeterd contract. De middenvelder en club koersen af op een verbintenis tot midden 2023 en daarmee wordt Rosario beloond voor zijn ontwikkeling in dit seizoen. De net 22-jarige controleur is in een jaar tijd vanuit Jong PSV uitgegroeid tot basisspeler in het eerste elftal, dat momenteel koploper is in de eredivisie.

Voor de winterstop was zijn ontwikkeling ronduit sensationeel en haalde hij ook in Champions League-wedstrijden een uitstekend niveau. Het bracht Rosario bij een selectie voor Oranje en zelfs een debuut in het Nederlands elftal. Rosario bleef ondanks de aankoop van bijvoorbeeld Érick Gutiérrez door PSV in de basis staan en trainer Mark van Bommel lijkt ook niet van plan om daar de komende periode nog van af te wijken.

Ontwikkeling

PSV en Rosario zijn al maandenlang in gesprek over een langer verblijf in Eindhoven en elkaar de afgelopen periode genaderd. Er zit beweging in de gesprekken en het is de verwachting dat binnen afzienbare tijd een klap op de zaak kan worden gegeven, hoewel er nog geen volledige deal is. Rosario wordt bijgestaan door zaakwaarnemer Mino Raiola, die momenteel geen mededelingen kan doen. Ook PSV zelf kan nog niets bevestigen over een doorbraak. Club en speler zijn goed te spreken over de ontwikkeling van Rosario in dit seizoen, waarin hij voor het eerst tot de vaste kern van PSV behoort.

Via Almere City FC kwam hij in 2016 naar PSV, waar Rosario geruime tijd kon rijpen in het beloftenelftal. Hij speelde daarin op het middenveld en soms ook centraal achterin de defensie en was al snel een van de belangrijkste spelers. Jong PSV bleek, zoals bij de nodige andere talenten, voor hem de springplank naar het hoogste niveau. Rosario leerde ‘het vak’ in de Keuken Kampioen Divisie, een competitie die PSV voor de jonge talenten absoluut niet meer wil missen. In zes jaar Jong PSV in het betaald voetbal maakte alleen Mohamed Ihattaren eerst zijn debuut in het eerste elftal. Onder Phillip Cocu kreeg hij Rosario al wel een aantal kansen, maar onder Van Bommel heeft hij definitief en vrijwel direct de stap naar de eerste elf gezet. Hij dwong dat onder meer af tijdens een trainingskamp van afgelopen zomer in het Zwitserse Verbier, waar hij de technische staf van PSV in positieve zijn verraste.

Langlopend dossier

Zodra PSV de deal met Rosario rond heeft, is een langlopend dossier met goed gevolg afgesloten. De club heeft in dat geval alle jonge basisspelers met veel transferwaarde nog meer dan twee jaar onder contract staan. Het huidige contract van Rosario loopt tot 2020 en dateert nog uit de tijd dat hij vanuit Flevoland overkwam naar PSV. De club probeert momenteel nog een aantal andere contracten te verlengen, maar doorbraken laten waarschijnlijk nog een tijdje op zich wachten. Enkele spelers wegen de opties af en/of bekijken wat hun perspectief voor komend seizoen is.