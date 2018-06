PSV en sc Heerenveen bereiken akkoord over transfer van Denzel Dumfries

Derde Zwitserse zomer op rij voor PSV, oe­fen-tegenstan­ders later bekend

12 juni Het wordt opnieuw een Zwitsers gekleurde zomer voor PSV, dat tussen 9 en 19 juli een trainingskamp belegt in Verbier. De afgelopen twee jaar is het de ploeg in de Zwitserse Alpen uitstekend bevallen en ook in 2018 gaat PSV in juli naar deze plek.