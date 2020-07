PSV en Willem II naderen elkaar inzake Robbin Ruiter, transfer is dichtbij

Voormalig Jong PS­V-kee­per Youri Roulaux (21) traint per direct mee bij FC Eindhoven

19:56 Doelman Youri Roulaux traint vanaf vrijdag mee bij FC Eindhoven. De 21-jarige goalie was transfervrij na zijn afscheid bij Jong PSV. De talentvolle keeper uit Waalre staat in de belangstelling van meerdere clubs in de Keuken Kampioen Divisie en de komende weken kan hij zijn conditie bij de club aan de Aalsterweg op peil houden. Beide partijen hebben belangstelling om dat te laten uitmonden in een officieel contract, maar houden de opties nog even open.