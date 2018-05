PSV'er Albert Gudmundsson gaat met IJsland naar het WK

De 20-jarige aanvaller van PSV heeft de bondscoach van zijn land eerder dit seizoen al overtuigd met drie goals in een oefeninterland tegen Indonesië. Daarnaast viel hij ook bij Jong PSV vaak in positieve zin op. Gudmundsson heeft inmiddels al vier interlands gespeeld.

Gudmundsson is momenteel met PSV in onderhandeling over een vernieuwd en langer contract bij PSV. Zijn huidige verbintenis loopt in juni 2019 af. Hij is een van de grootste talenten van de club, die echter nog geen plek in de basis bij PSV 1 heeft kunnen afdwingen.