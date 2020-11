PSV’er Baumgartl koestert vooral de punten tegen Sparta: ‘Belangrijk om weer in het ritme te komen’

Nee, Timo Baumgartl (24) wist ook wel dat het spel van PSV tegen Sparta verre van oogstrelend was. Dat had volgens hem ook te maken door de vele wisselingen - acht stuks - in de basiself. ,,Dat is niet zo makkelijk. Je moet toch even in het ritme komen en chemie krijgen op het veld”, zei Baumgartl.

De verdediger maakte zijn eerste minuten nadat hij werd getroffen door het coronavirus. ,,Ik had gelukkig weinig klachten. Ik was alleen moe en had een beetje hoofdpijn. Het is wel lastig om 16 dagen thuis te zitten, vooral de eerste week dat ik weer ging trainen. Toen had ik soms nog moeite met ademhalen, nu is het gewoon normaal.”

Minuten maken

En voor hem was het ook goed om weer ritme op te doen, de teller stond voor het duel met Sparta op slechts 180 minuten, tegen Granada FC en PEC Zwolle. ,,Het is voor elke speler goed om minuten te maken, ook voor mij. Je kan elke dag trainen, maar een wedstrijd is toch iets anders. En voor mij en de spelers die corona hebben gehad of geblesseerd zijn geweest, is het belangrijk om weer in het ritme te komen. Dat is tegen Sparta toch wel gelukt.”

Want PSV wist uiteindelijk te winnen, en dat was volgens Baumgartl het belangrijkst. ,,Het was niet makkelijk tegen een tegenstander die goed verdedigt. Dan moet je een oplossing vinden. Dat is uiteindelijk gelukt. En ieder team dat elke drie dagen een wedstrijd speelt, moet rouleren. Als je naar Bayern Munchen kijkt, die winnen ook niet elke week met 5-1. Zij spelen en winnen. En dat hebben wij vanavond tegen Sparta ook gedaan”, besloot hij.