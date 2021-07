PSV'er Bruma is gewild in Turkije: Besiktas en een ambitieuze promovendus melden zich voor hem

De Portugees reist maandag met PSV naar Duitsland voor een trainingskamp van zeven dagen. Bruma staat er in Turkije nog altijd goed op vanwege een eerdere periode bij Galatasaray, waarin hij schitterde. PSV kocht hem twee jaar geleden van RB Leipzig, maar in Eindhoven wist hij zijn belofte nog niet in te lossen.

Vorig seizoen draaide hij een redelijk seizoen bij Olympiakos, waar Bruma op huurbasis heen was gegaan. Hij schakelde met de Grieken PSV uit in het toernooi om de Europa League, waarin Olympiakos de achtste finales haalde. Een mooi succes was het behalen van de Griekse landstitel en daarnaast was Olympiakos verliezend finalist in de bekerfinale.