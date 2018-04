PSV'er Cody Gakpo: 'Dit is nog mooier dan zelf tussen de mensen staan'

Het is niet eens zo lang geleden dat Gakpo zelf nog tussen de mensen feest stond te vieren op het Stadhuisplein. Ook dat was onvergetelijk, vertelt hij. ,,Maar dit is nog mooier dan toen ik zelf tussen de mensen stond. De uitdrukkingen op de gezichten, dan zie je hoe mooi het voor hen is. PSV is hun club", stelde Gakpo.