PSV’er Denzel Dumfries: ‘Transfergeruchten leiden ons niet af’

Dumfries liet sowieso weten dat hij ‘heel erg gemotiveerd’ is voor de wedstrijd tegen FK Haugesund. ,,Dat we uit zijn geschakeld in de Champions League doet veel pijn, maar we willen nu graag naar de Europa League. Daar focussen we ons op en gaan we vol voor.” De rechtsback vindt het prettig dat er al zo snel na de teleurstellende remise tegen FC Twente weer een wedstrijd op het programma staat. ,,Ja, dat is wel fijn. Het is altijd prettig om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen, we wisten van te voren ook al dat er veel wedstrijden aan zaten te komen.”