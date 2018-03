PSV'er Donyell Malen maakt indruk als jeugdinternational

Met tien goals in de laatste negen duels is Donyell Malen de afgelopen maanden de grote man bij Oranje onder 19.

Woensdag scoorde de aanvaller van Jong PSV twee keer in het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Noorwegen. In het Duitse Ahlen veegden de jonge Oranjehemden de Noorse leeftijdsgenoten op: 6-1. Alleen als de Oranje-talenten deze week een groep winnen met Duitsland, Schotland en Noorwegen, plaatsen ze zich voor het 'onder 19-EK' van deze zomer in Finland.

Malen heeft sinds oktober gemiddeld iets meer dan één speelhelft (45 minuten) nodig om te scoren bij Oranje onder 19. In de eerste divisie gaat het dit seizoen wat minder hard, maar met 9 goals in 20 duels is de 19-jarige aanvaller wel mede-topscorer van het hoogste elftal van de PSV-jeugdopleiding. Hij deelt die voorlopige titel met Sam Lammers, die vandaag in actie komt met Jong Oranje.

Arsenal

Qua doelgerichtheid zit het in de jeugdcategorieën wel snor bij Malen, die het dit seizoen al tot PSV 1 schopte. Trainer Phillip Cocu liet hem twee keer invallen in de eredivisie en in het duel met PEC Zwolle had Malen ook al moeten scoren. Het door zaakwaarnemer Mino Raiola begeleide talent kwam afgelopen augustus vanuit Arsenal naar PSV en trainde na enkele maanden al mee bij het eerste elftal. Officieel is hij nog geen lid van de A-ploeg, maar als Malen blijft presteren zoals hij doet, duurt dat vermoedelijk niet lang meer.