PSV'er Hirving Lozano krijgt nieuwe bondscoach bij Mexico

,,Dank aan iedereen voor deze unieke en ongeëvenaarde werk-en levenservaring'', aldus de 56-jarige Osorio. De Colombiaanse trainer had de Mexicaanse ploeg drie jaar lang onder zijn hoede. In aanloop naar het wereldkampioenschap in Rusland was er kritiek op Osorio, maar dat verstomde toen Mexico op het WK zijn eerste wedstrijd verrassend van Duitsland won. In de achtste finale was Brazilië te sterk. Volgens Mexicaanse media wilde de Mexicaanse bond graag met Osorio door.