PSV’er Hirving Lozano opnieuw genomineerd voor beste speler CONCACAF

Champions League Van bijna niets naar bijna alles voor Pablo Rosario: ‘Iedereen begon dit seizoen op nul’

9:01 Wat een seizoen is het voor Pablo Rosario. Met 77 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en drie basisplaatsen in de eredivisie op zak begon hij in juni aan het nieuwe voetbaljaar bij PSV. Zonder druk of een hoogverwachtings patroon liet hij zich tussen de Zwitserse Alpen gelden bij het trainingskamp van zijn club. Vijf maanden later is de middenvelder international en vanavond speelt de 21-jarige Amsterdammer zijn zesde en voorlopig laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. ,,Ik wil nu een seizoen lang blijven spelen”, benadrukte hij gisteren in Italië.