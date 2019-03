PSV’er Ihattaren wint met Oranje onder 19: ‘Voelen elkaar goed aan’

In extremis zorgde Sepp van den Berg (PEC Zwolle) voor de beslissing, nadat Wales kort daarvoor op 1-1 was gekomen. Oranje liet veel kansen onbenut, maar kan dus toch met een schone lei beginnen aan de volgende kwalificatieduels met Slovenië en Spanje. Deze worden ook in Nederland gespeeld.

Namens PSV kwam alleen de net 17-jarige Ihattaren in actie. Hij was naar eigen zeggen net niet helemaal fit (licht grieperig), maar kon toch zeventig minuten in actie komen. Dat deed hij veelal vanaf de rechterkant voorin. ,,Mooi dat we alsnog de zege konden pakken”, zegt hij. ,,Ik ben hier met een goed gevoel gekomen en we gaan er alles aan doen om ons te plaatsen. De focus ligt nu volledig op Oranje. Natuurlijk hebben we het onderling wel over de clubs. Ik heb de spelers van Ajax en Feyenoord zeker even aan hun achterstand herinnerd”, zegt hij met een bescheiden lach.