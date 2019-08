PSV’er in Almelose dienst Mauro Júnior opgeroepen voor Jong Brazilië

PSV staat welwillend tegenover verhuur Joël Piroe, Sparta bevestigt gesprekken

16:41 Trainer Mark van Bommel en technisch manager John de Jong van PSV staan in principe welwillend tegenover verhuur van Joël Piroe voor een seizoen. De spits van Jong PSV heeft inmiddels een eerste gesprek met Sparta gehad en kan bij de Rotterdammers de eredivisie in. Vrijdag speelt hij nog in Almere, met Jong PSV.