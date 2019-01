PSV’er Jorrit Hendrix over nipte zege op FC Groningen: ‘Absoluut niet tevreden over tweede helft’

Volgens Hendrix was het niet alleen aan het uitvallen van Hirving Lozano te wijten dat PSV het na rust ineens een stuk lastiger had met FC Groningen. ,,Er valt een goede speler weg, maar we hebben genoeg andere goede spelers die het ook goed in kunnen vullen.” Wel was het wegvallen van Lozano een smet op de overwinning. ,,Ik weet niet hoe het met hem is, hopelijk is hij er snel weer bij.”