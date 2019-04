PSV’er Lennerd Daneels in de belangstelling van RKC

PSV geeft ernstig zieke kinderen via innovatie­ve robot de kans het veld op te gaan

2 april PSV gaat zieke kinderen via een innovatieve robot de kans geven om op afstand met de spelers op het veld te gaan. De toepassing is een innovatie die is ontwikkeld door het bedrijf No Isolation. Via de zogeheten AV1-robot is het mogelijk een ernstig zieke jonge supporter, die het bed moet houden, als het ware mee het veld op te nemen. Dat kan bijvoorbeeld ook als de spelers van PSV na afloop een overwinning vieren of hun ereronde lopen.