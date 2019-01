PSV’er Lundqvist bevestigt: NAC is een serieuze optie voor mij

Jonkies van PSV laten zich gelden in Qatar

12 januari In een oefenwedstrijd in drie delen greep een aantal jonge PSV’ers vrijdag in Qatar de kans aan om zichzelf te laten zien. In het slotstuk van het trainingskamp in het Midden-Oosten sloot PSV met een 2-1 zege op Club Brugge positief af.