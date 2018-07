PSV'er Luuk de Jong: 'Van Bommel zit er heel kort op, Cocu was misschien iets rustiger'

PS­V-trai­ner Mark van Bommel over zege op 'hele goede ploeg' Valencia: 'Het zag er goed uit'

28 juli Het duurde even voordat PSV de schroom van zich afgooide in de oefenwedstrijd tegen Valencia. Maar wat PSV-trainer Mark van Bommel daarna zag, stemde tot tevredenheid. ,,Valencia is een hele goede ploeg. Als je daar met 2-1 van wint, is de uitslag heel er goed", zei hij.