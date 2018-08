PSV'er Pablo Rosario baalt van 'zuur' verlies tegen Feyenoord: 'Hadden recht op meer'

Pablo Rosario (21) baalde als een stekker na de verloren wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. Ook al omdat hij in de strafschoppenreeks zijn penalty miste. ,,Het is echt zuur. Ik vind ook dat we veel meer hadden verdiend", stelde de middenvelder van PSV.

Rosario begon tegen Feyenoord opnieuw in de basis, nadat trainer Mark van Bommel hem in de voorbereiding al veel vertrouwen gaf. Een verrassing, nadat hij vorig seizoen nog vooral invaller was geweest en veel minuten bij Jong PSV maakte? ,,Verrast is een groot woord. Het is wel lekker, iedereen wil zoveel mogelijk spelen. Het was voor mij in de voorbereiding zaak om te laten zien wat ik kan. Gelukkig resulteert dat in veel minuten. Maar ik reken me nog zeker niet rijk."

Organisatie

Het viel op dat Rosario tegen Feyenoord veel bezig was met de organisatie van het elftal. Van Bommel hamert er bij zijn centrale verdedigers en controlerende middenvelders ook op om het elftal te organiseren. ,,Dat is belangrijk in het veld. het is onze taak om iedereen op scherp te zetten en Feyenoord onschadelijk te maken. Ik denk ook dat dat aardig is gelukt, helaas verliezen we met penalty's."

Veel te bieden