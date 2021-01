PSV’er Pablo Rosario na doelpuntenfestival tegen Sparta: ‘Hebben ons goed hersteld na lamlendig begin’

De fout die Pablo Rosario (24) na 4 minuten al maakte tegen Sparta zat wel even in zijn hoofd, gaf de middenvelder na afloop toe. ,,De eerste 20 minuten waren sowieso een beetje lamlendig, half half. Uiteindelijk trekken we de wedstrijd naar ons toe, we hebben ons hersteld”, stelde Rosario.

Rosario verspeelde de bal aan Bryan Smeets, die Sparta zo al vroeg op voorsprong schoot. PSV herstelde dat nog voor de rust, via een doelpunt van Mauro Junior, en maakte na rust uiteindelijk met moeite het verschil: 3-5. ,,In de rust zeiden we al tegen elkaar dat we snel de 1-2 wilden maken. Dat gebeurde ook. Daarna hebben we goed doorgedrukt, al verloren we na de 1-4 de concentratie. Dat mag eigenlijk niet gebeuren”, bleef Rosario kritisch.

Hoe dat kon? ,,Misschien hadden we het gevoel dat de wedstrijd al binnen was. We werden weer lamlendig, waren niet scherp genoeg om de ballen op te pakken en in de diepte te verdedigen. Maar uiteindelijk win je met 5-3, dat is toch het belangrijkst.” En bij de 1-3 gaf Rosario toch alweer zijn vierde assist in dit eredivisieseizoen.

Ajax of Feyenoord?

En dus kan PSV zondag achteroverleunen en kijken hoe Ajax - Feyenoord verloopt. Het is duidelijk dat in elk geval een van de concurrenten punten gaat verspelen. Rosario heeft geen lievelingsscenario. ,,We moeten vooral naar onszelf kijken, vind ik. We hebben nu tegen Ajax (2-2) en AZ (1-3) gespeeld en onszelf tegen AZ tekortgedaan. We moeten nog met iedereen rekening houden. Ajax, Feyenoord en de andere ploegen die dicht bij ons staan.”