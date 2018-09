Romero moet weer even pas op de plaats maken

Volgens zijn management heeft hij waarschijnlijk een week of twee nodig om weer bij de groep aan te kunnen haken. Romero is is fysiek nog steeds niet honderd procent in orde. Er heerst weliswaar vertrouwen dat de Zuid-Amerikaan op termijn gaat aanhaken bij PSV, maar zijn eerste jaar in Eindhoven loopt vooralsnog verre van voorspoedig. Romero viel een keer tien minuten in bij PSV 1 en speelde twee keer mee in de eerste divisie, bij Jong PSV. Daarnaast kwam hij in een handvol oefenduels in actie.