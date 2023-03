PSV'er Saibari doet bij Jong Marokko vertrouwen op met drie goals

ANALYSE Druk op trainer Van Nistel­rooij neemt toe: bij PSV is het redden wat er nog te redden valt

Veelal met een pesthumeur stapten de PSV-internationals maandag in de auto of het vliegtuig, op weg naar hun nationale teams. De club zit in zwaar weer en kan dit seizoen nog maar op één manier met een voldoende besluiten. Het wordt redden wat er nog te redden valt.