PSV’er Thomas had tijdens revalidatie veel aan Afellay: ‘Ik geniet ervan om met iemand als Ibi te spelen’

Thomas kwam vorig seizoen met de nodige verwachtingen over van PEC Zwolle, waar hij een smaakmaker was. De middenvelder zou in Eindhoven net als in Overijssel een schakel tussen de verdediging en de aanval moeten worden. Dat wás de bedoeling, maar in augustus raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie. Het gehele seizoen 2018/2019 stond daardoor in het teken van revalideren. ,,Het was de bedoeling om net als in Zwolle de schakel te zijn tussen de verdediging en de aanval. Helaas duurde het een jaar voordat ik op het veld stond”, zei Thomas na de klinkende overwinning op Fortuna Sittard. Hij maakte zaterdag net als tegen FC Emmen de 90 minuten vol.

Hij noemt zijn revalidatieperiode ‘een moeilijke tijd’, dit seizoen begint het avontuur bij PSV pas écht voor hem. ,,Het geeft mij een goed gevoel om in de ploeg te komen, ik moet nu over een lange periode minuten maken. Wat dat betreft is het prettig dat de trainer me de laatste weken een basisplaats geeft.” Dat gebeurde ook niet zomaar: Mark van Bommel is zoekende op het middenveld en kwam bij Thomas uit. ,,We zitten als PSV in een zware fase. Dan heb je zo'n wedstrijd als tegen Fortuna (5-0 zege, red.) nodig. We hebben ons eigen publiek ook weer van het voetbal laten genieten. Dit kwam op een goed moment, met de wedstrijd tegen Feyenoord in het vooruitzicht.”

Zenuwen weg

De 5-0 overwinning op Fortuna was vooral ook belangrijk voor het vertrouwen, benadrukte Thomas. ,,Zeker in zo'n fase als deze. Dat is echt fijn, dan speel je de zenuwen weg. Als wij vertrouwen hebben, zijn we ook tot veel in staat”, zegt de 24-jarige Nieuw-Zeelander, die vorige maand ook al zijn rentree maakte bij de nationale ploeg.

Zijn knie vormt geen belemmering meer, vertelt Thomas. ,,Het is too much om te zeggen dat ik topfit ben, ik heb nog minuten nodig. Ik heb nu twee keer 90 minuten gespeeld, daar kan ik verder mee. Ik voel niks meer aan mijn knie, ik ben sterker uit die blessure gekomen.” Ook omdat hij tijdens zijn revalidatie de steun voelde van Ibrahim Afellay. ,,Hij heeft drie keer een zware knieblessure gehad, ik één keer. Dat eist zijn tol, zoiets verandert je als speler en persoon. Hij zei tegen me: als je iets wil weten, kan je altijd met me komen praten. Hij wist wat ik moest doorstaan en hij gaf me ook vertrouwen. ‘Het komt goed, het komt goed’, zei hij tegen me. Daar had ik veel aan.”

Thomas-Afellay

Juist daarom vond Thomas het ook mooi dat Afellay zaterdag zijn officiële rentree maakte bij PSV. Dat Afellay op zijn positie ging spelen en hijzelf even rechtsback moest staan, nam hij voor lief. ,,Iedereen gunde het Ibi, hij is een good guy, die nooit klaagt dat hij wil spelen. Hij is er altijd voor het team. En hij is een hele grote voetballer.” Wie weet spelen Afellay en Thomas nog weleens samen op het PSV-middenveld. Dat deden ze dit seizoen al eens in een vriendschappelijk duel met Jong PSV tegen Swansea. ,,Ik geniet ervan om met iemand als hem te spelen.”