PSV'er wint Brabants FIFA-kampioenschap in Tilburg

TILBURG - De provinciale eer hooghouden, dat is wel aardig gelukt bij het Brabants FIFA-kampioenschap in Tilburg. Eindhovenaar Ali Riza Aygün won, Jarno Both uit Raamsdonksveer werd vierde.

Tussen hen in eindigden twee Rotterdammers. 'Brabants kampioenschap' moest dus niet te letterlijk worden genomen. Deelnemers kwamen zaterdag ook van Alphen aan den Rijn tot Hingene in België.

Van Aygün mocht zo'n hoge uitslag worden verwacht: hij is professioneel e-sporter die wordt betaald door PSV. Both daarentegen deed voor de eerste keer aan zo'n toernooi mee en was stomverbaasd dat hij zo ver kwam. ,,Ik was al blij geweest als ik alleen de eerste ronde had overleefd."

Volledig scherm De top drie van het kampioenschap, met in het midden Ali Riza Aygün. © Pro Players

De wedstrijden werden door de geur van popcorn omgeven: ze vonden plaats in de hal van de Euroscoop-bios in het gebied Stappegoor. Daar werd 'best of 3' gespeeld: wie twee van de drie games wint mocht een ronde verder.

Sommigen hoopten zich in de kijker van scouts van eredivisieclubs te spelen, maar die liepen er niet rond. ,,Maar wij kunnen natuurlijk ook tips geven", zegt Tilburger Dave Ansems van het organiserende bedrijf Pro Players.

De wedstrijd om plaats drie of vier en de finale waren, met groot scherm, in een bioscoopzaal. Het was het slotstuk van een afvalrace die voornamelijk met online-kwalificaties begon. Zaterdagochtend zouden vervolgens 128 spelers zich in Tilburg hebben moeten melden, maar dat werd slechts de helft.

Volledig scherm Jolien en Naomi, Belgische supporters, volgen de verrichtingen van een afstandje. © Ben Ackermans/BD

Onder hen 0 vrouwen. Die waren er wel, maar dan als fans. Een stevige kampioensbeker stond voor de winnaar klaar. Braboneger Steven Brunswijk was voor de feestelijkheden ingehuurd.