PSV'ers door een paar duizend supporters met vuurwerk onthaald

Jong PSV ondanks stevig verweer ook bij Cambuur de bietenbrug op

28 februari Jong PSV heeft ook de uitwedstrijd tegen Cambuur verloren. Na een spektakelstuk in Leeuwarden werd het 4-2 voor de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Bij rust was het 1-1 en in de tweede helft trokken de Friezen de zege op het droge. Jong PSV verweerde zich stevig, maar trok toch aan het kortste eind.