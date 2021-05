PSV'ers geschokt door overval op familie Zahavi: ‘We kregen live mee wat er gebeurde’

De overval op het huis van Eran Zahavi had de PSV'ers zondag voor en na het duel met Willem II volledig in de greep. Tijdens de wedstrijd moesten de spelers zich afsluiten voor de schokkende situatie, terwijl ze een deel van de overval in de spelersbus live hadden meegekregen.

De Israëlische aanvaller zat in een van de twee spelersbussen van PSV, toen hij werd gebeld door zijn vrouw. Niet om hem succes te wensen, maar er was iets heel anders aan de hand.

Iets verschrikkelijks. Overvallers hadden zich in het huis van Zahavi gedrongen en wilden buit hebben. Zijn vrouw was volledig in paniek, terwijl ook de kinderen van Zahavi thuis waren. Ze moest hem van de overvallers bellen om te vragen waar de buit was.

Van alles door de bus

,,Er ging ineens van alles door die bus”, vertelde Denzel Dumfries na PSV-Willem II. ,,Niet letterlijk natuurlijk, we waren heel erg aangeslagen en voelden ons machteloos. Dit was een hele harde dreun voor de wedstrijd. We kregen live mee wat er gebeurde.” De aanvoerder van PSV kon er niet over uit. ,,Ongelooflijk dat zoiets gebeurt. We hadden daarna als team een taak te vervullen en wilden de wedstrijd per se winnen voor Eran en hoopten dat alles goed zou zijn.”

Per se winnen

Philipp Max kreeg het bij PSV ook allemaal mee: ,,Makkelijk was het niet vanmiddag, maar we hebben vooraf gezegd dat we per se voor hem moesten winnen. Eran zei bij zijn vertrek nog dat we ons op de wedstrijd moesten concentreren. De trainer heeft iedereen voor de wedstrijd nog geïnformeerd dat het naar omstandigheden in orde was en dat gelukkig niemand gewond was geraakt. Voor ons was er een extra motivatie om te winnen en dat is ons gelukt.”

Overschaduwen

Zahavi sprak in het Hebreeuws in de bus, vertelde Marco van Ginkel, die snel door had dat er iets niet in de haak was. ,,Heel heftig voor hem en alle sterkte voor de familie”, zei hij. ,,Hopelijk komen ze er snel weer bovenop.” Ook trainer Roger Schmidt hoopt dat. ,,Vreselijk wat er is gebeurd. Echt vreselijk. In deze moeilijke situatie zijn we heel geconcentreerd gebleven en hebben we een belangrijke wedstrijd gewonnen. Wat er is gebeurd met Eran, overschaduwt dat natuurlijk.”