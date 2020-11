PSV'ers Max en Dumfries overtuigen in interlands, Mvogo verliest

Schmidt denkt dat PSV in het seizoen kan groeien: ‘We hebben nog niet een keer samen kunnen trainen’

8 november Trainer Roger Schmidt van PSV was content dat zijn ploeg na de oorwassing bij PAOK Saloniki zondagavond het tweede wedstrijdblokvan het seizoen goed afsloot. PSV legde Willem II simpel met 3-0 over de knie en daarbij keerden Denzel Dumfries en Cody Gakpo terug in de basis. ,,Het was een verrassing dat Denzel kon spelen”, zei de trainer na afloop. Pas zondagmiddag werd duidelijk dat de aanvoerder erbij kon zijn.