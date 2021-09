PSV'ers trefzeker op interlandavond: Zahavi en Gakpo op schot

Vijf conclusies na de Champions Lea­gue-dreun voor PSV, waar het fundament nog te broos is

25 augustus De pijn van de Champions League-uitschakeling van PSV tegen Benfica zal in Eindhoven nog lang nadreunen. De kater is daags na het duel voor de hele club gigantisch, omdat de rode loper naar de top-32 van Europa uitgerold was. Op het moment suprême bleek het fundament bij PSV dan toch te broos.