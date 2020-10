PSV’ers Zahavi en Teze komen Cyprus niet in door corona-situatie

PSV krijgt volgende klap en verliest bij Vitesse

25 oktober PSV is zondagmiddag in de Gelredome onderuit gegaan tegen Vitesse: 2-1. De Eindhovenaren kenden vanwege een corona-uitbraak enorme problemen in de selectie en daarom moest trainer Roger Schmidt improviseren. Er stond aan de aftrap op papier een behoorlijk elftal, maar in de praktijk bakte PSV er niet veel van. Vitesse hoefde niet eens een enorm hoog niveau te halen om PSV pijn te doen. De Eindhovenaren misten met Pablo Rosario, Cody Gakpo, Denzel Dumfries en Mario Götze (die geen corona-besmetting had, maar een gewone blessure) vier basisspelers.