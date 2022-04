PSV evalueert de hoofdklachten van Joey Veerman tijdens de bekerfinale

Dit is hoe PSV volgend seizoen de keepers­kwes­tie denkt te kunnen oplossen: Jasper Cillessen is inmiddels benaderd

PSV heeft recent een eerst lijntje uitgegooid naar Jasper Cillessen, de 61-voudig Oranje-international die bij Valencia onder contract staat. De naam van de 32-jarige goalie was intern al de revue gepasseerd, maar inmiddels is sprake van een volgend stadium: PSV is voor de komende seizoenen namelijk serieus geïnteresseerd in de goalie en heeft hem ook benaderd.

12 april