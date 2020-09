PSV Fans United fleurt lege tribunes in Philips Stadion een beetje op met doeken

Schmidt windt er na Heracles-uit geen doekjes om, maar geeft ook aan dat PSV nog tijd nodig zal hebben

27 september Roger Schmidt was zondagavond duidelijk ontevreden over de manier waarop PSV zich had gemanifesteerd in Almelo. De coach van PSV verzandde na een 1-1 gelijkspel niet in excuses. ,,We mogen nog blij zijn met een punt”, zei hij onder meer. ,,Vooral voor rust was het van onze kant gewoon niet goed en hebben we het spel van Heracles niet kunnen bestrijden. We wonnen weinig duels.’’