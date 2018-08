PSV: Feyenoord en KNVB moeten daders aanpakken

,,Feyenoord en de KNVB moeten actie ondernemen. Eventueel met behulp van justitie. Zo werkt het", zegt Toon Gerbrands op de clubsite over het incident. ,,Vorig jaar hebben we tijdens de kampioenswedstrijd tegen Ajax een incident in het Ajax-vak gehad. Wij hebben de beelden doorgezet en inmiddels zijn de daders door justitie opgespoord en is er een juridische procedure gestart om ze te berechten. Het beleid van PSV is om hier consequent en duidelijk tegen op te treden."