PSV fluit Ajax net op tijd terug

PSV knokte zichzelf gisteravond in de slotfase van een enerverende topper naar een belangrijk punt tegen Ajax. De Eindhovenaren leken voor het eerst in drie jaar in eigen huis een eredivisiewedstrijd te verliezen, maar kwamen na een geslaagde wissel van trainer Mark van Bommel terug in de wedstrijd en dwongen terecht een remise af. Na het uitvallen van Kostas Mitroglou in de training (met een spierblessure) was de jonge Cody Gakpo het logische plan-b van de coach.