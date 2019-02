PSV furieus over ‘hulp’ van KNVB aan Ajax: ‘Spelregels ineens veranderd’

PSV is furieus over de gang van zaken rondom de verplaatsing van het competitieduel Ajax-PEC Zwolle. De club kreeg er woensdagmiddag lucht van dat de KNVB de wedstrijd elf dagen wil opschuiven, van 2 naar 13 maart. Woensdagavond maakte de voetbalbond die beslissing wereldkundig.

De top van PSV vindt dat daardoor sprake is van competitievervalsing en wil dat de leiding van de KNVB terugkomt op het besluit. ,,Deze verplaatsing is tegen alle gemaakte afspraken met de betrokkenen voor dit en zelfs voor volgend seizoen. Daarover is kort geleden nog met Ajax, Feyenoord, PSV, de KNVB en Fox Sports gesproken”, zegt directeur Toon Gerbrands. ,,Hangende de competitie worden ineens spelregels veranderd. We hebben samen afgesproken dat wedstrijden van Europees spelende teams soms een dag of een paar uur naar voren of achteren kunnen worden verschoven. Prima. Daarmee kunnen de clubs die in internationaal verband actief zijn zich beter voorbereiden. Het scenario dat vandaag naar buiten komt is nog nooit besproken en de KNVB beslist nu op eigen houtje dat ineens een wedstrijd uit een speelronde wordt geplukt, waardoor gaten in de stand gaan ontstaan. Daarmee wordt de competitie op allerlei manieren beïnvloed.”

Kleine kinderen

PSV is niet te spreken over de communicatie en motivatie vanuit de KNVB. Gerbrands geeft aan dat hij woensdagmiddag op de hoogte raakte van het besluit en dat de top van de KNVB, directeur Eric Gudde incluis, niet op de hoogte was. ,,We zijn als kleine kinderen behandeld toen we om opheldering vroegen”, zegt de directeur van PSV. ,,Dit is beslist door Jan Bluyssen, de manager competitiezaken. Overleg bleek niet meer mogelijk. Er was aangegeven dat er woensdag geen bericht meer naar buiten zou komen, maar dat is ineens toch gebeurd.” Bij PSV zijn naast Gerbrands ook technisch manager John de Jong en trainer Mark van Bommel absoluut niet te spreken over het KNVB-besluit. Ook bij PEC Zwolle heeft niemand een goed woord over voor de zaak. De Zwollenaren moeten ineens drie duels in acht dagen spelen, wat ze zelden of nooit doen. Mogelijk volgt een arbitragezaak.