PSV gaat Johan Bakayoko verkopen, als Brentford het bod van 40 miljoen euro waarmaakt

UPDATE Lozano staat open voor PSV, maar hem nog binnenha­len wordt zeker niet eenvoudig voor de club

Ook vanuit Mexico komen berichten door dat Hirving Lozano zeer nadrukkelijk op de radar staat bij PSV, zoals zaterdag al gemeld. Duidelijk is dat de 28-jarige oud-aanvaller zelf ook absoluut in de markt is voor een terugkeer naar Eindhoven, die qua salaris haalbaar lijkt. De transfersom is nog wel een probleem, omdat zijn huidige club Napoli veel geld wil én PSV die middelen ergens vandaan moet zien te halen.