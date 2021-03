PSV gaat langer door met Armando Obispo, die de tijd krijgt voor een doorbraak

CDA-lijsttrek­ker Wopke Hoekstra bezoekt trainings­com­plex PSV, maar voetbal­schoe­nen laat-ie toch maar thuis

1 maart EINDHOVEN - ‘Stinkend jaloers’ waren de kinderen van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra over zijn bezoek maandagochtend aan het trainingscomplex van PSV in Eindhoven. Maar de voetbalschoenen van de CDA-leider bleven tijdens het campagnebezoek aan Brabant toch maar thuis. Sterker nog, na de ophef over zijn schaatsrondje met Sven Kramer in Thialf bleef Hoekstra wijs geworden helemaal uit de buurt van het voetbalgras op de Herdgang.