PSV gaat met Armando Obispo de toekomst in: 2025 is de einddatum van zijn nieuwe contract

De leiding van PSV is blij dat Obispo de keuze heeft gemaakt om zijn toekomst in Eindhoven voort te zetten, omdat hij wordt gezien als een sleutelspeler voor de toekomst. Voor hem was al volop belangstelling uit het buitenland, maar de PSV'er wil met zich bij zijn huidige club ontwikkelen en met PSV prijzen winnen. Onder de vleugels van André Ramalho groeide hij dit seizoen al uit tot vaste waarde in Eindhoven: Obispo kwam bijna voortdurend in actie.

De clubtrouwe Obispo is al vijftien jaar actief in Eindhoven. In 2006 ging hij vanuit zijn amateurclub in Boxtel over naar Eindhoven en sindsdien is hij alleen een jaar verhuurd aan Vitesse. Directeur voetbalzaken John de Jong heeft altijd geloof gehad in zijn capaciteiten en bij PSV is er ook de gedachte dat Obispo een speler kan zijn die wat later tot bloei komt. Hij heeft twee jaar van zijn carrière gemist door blessures, maar lijkt nu echt op stoom gekomen.