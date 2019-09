PSV gaat op ontdekkingsreis in Japan

PSV blundert met ‘foute’ Japanse vlag

6:30 EINDHOVEN - De introductie van Ritsu Doan als nieuwe speler van PSV is op sociale media niet zonder slag of stoot verlopen. Een door PSV op Twitter gedeelde tekening van de Japanse middenvelder viel bij veel mensen verkeerd, vooral in Azië, omdat op de achtergrond een zeer omstreden Japanse krijgsvlag te zien was.