Voor het eerst in de historie opent PSV een eigen dependance in het buitenland. De directie heeft geconstateerd dat fysieke aanwezigheid in Mexico noodzakelijk is om de huidige commerciële potentie van de club te vermarkten.

Zowel sportief als commercieel liggen in Noord-, Latijns- en ook Zuid-Amerika grote kansen, is de conclusie van de leiding van PSV na een tiendaagse rondreis door onder meer Mexico. PSV denkt via het land ook een stabiele brug te kunnen slaan naar de Verenigde Staten, waar de populariteit van PSV fors stijgende is.

Commercieel directeur Frans Janssen van PSV maakt de plannen dinsdag bekend. Door de aanwezigheid van onder anderen Hirving Lozano en Érick Gutiérrez is PSV een van de bekendste buitenlandse voetbalclubs in Mexico geworden. PSV denkt onder meer via een Mexicaanse business-club partners aan zich te kunnen binden en gaat via de locatie in Mexico ook proberen om consumenten beter te bereiken. De shirtverkoop ligt nu bijvoorbeeld nog op een zeer laag niveau (enkele duizenden stuks per jaar), terwijl tientallen miljoenen mensen de prestaties van de Mexicanen in Eindhoven op de voet volgen. Eerder waren er logistieke problemen, maar nu liggen de PSV-shirts voor het eerst op de schappen bij retailers.

Samenwerkingsverband