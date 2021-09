PSV gaat tegen Real Sociedad verder op de vertrouwde weg en heeft Vinícius en Romero bij de ploeg

Waarom PS­V-trai­ner Roger Schmidt dit jaar de wisselko­ning van de eredivisie is

13 september Hij krijgt nog weleens kritiek op zijn wisselbeleid, maar tegen AZ viel het kwartje de goede kant op voor Roger Schmidt én PSV. Niet voor het eerst: geen ploeg die in 2021 vaker in de eredivisie via een invaller wist te scoren dan PSV. Een overzicht.