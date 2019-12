PSV gaat via nieuwe samenwerking in zee met ‘boerenpartner’

,,Onlangs heb ik een speech gehouden over de Brainport-sponsoring bij het Brabants Familiebedrijven Genootschap”, vertelt commercieel directeur Frans Janssen. ,,Een man stond op en zei dat het mooi is dat wij nu veel voor de hightech-sector doen. In de agrarische sector is ook behoefte aan meer verbinding met de buitenwereld, gaf hij aan.”



Van het een kwam het ander. Via directeur Huub Fransen van mengvoederbedrijf Fransen Gerrits, de man die opstond tijdens de speech van Janssen, ontstond de huidige samenwerking. Janssen: ,,Hij vond dat de reputatie van de agrarische sector niet altijd goed genoeg is en dat het soms moeilijk is om met de bevolking in gesprek te komen. Daarnaast zijn er niet zoveel marketeers in de agrarische wereld. Zo kwam er een hulpvraag richting PSV en hebben we bijvoorbeeld bij onze supporters getoetst hoe zij aankeken tegen de sector. Duizenden mensen hebben gereageerd en dat verraste ons enorm.” De uitkomst? ,,Onze achterban kijkt overwegend positief aan tegen de bedrijven”, zo vertelt Janssen.