PSV gaat vol voor de Johan Cruijff Schaal: ‘Geen moment nog gedacht aan Monaco’

JOHAN CRUIJFF SCHAALPSV gaat de wedstrijd tegen Ajax van zaterdagavond gewoon op honderd procent in. Trainer Ruud van Nistelrooij zei vrijdag in aanloop naar het duel om de Johan Cruijff Schaal dat hij nog geen moment aan de wedstrijd tegen AS Monaco van dinsdagavond heeft gedacht.

PSV speelt dan in de strijd om de Champions League-voorrondes in een duel dat financieel een veel groter belang heeft. ,,We hebben ons goed voorbereid op de strijd met Ajax. Natuurlijk maakt die altijd iets meer los. Het is een concurrent en we willen graag winnen.”

Ramalho erbij

De coach heeft een groot deel van zijn groep op tijd fit gekregen. Van Nistelrooij bevestigde dat centrale verdediger André Ramalho weer fit is. Hij was vrijdag bij de afsluitende training van PSV voor de strijd met Ajax en kan van de partij zijn. Of hij start, wilde de coach nog niet vertellen. Daar lijkt het niet op, maar wie weet verrast Van Nistelrooij.

PSV mist verder Mauro Júnior, Carlos Vinícius, Yorbe Vertessen en Olivier Boscagli. Na zes weken voorbereiding heeft de trainer zijn knopen doorgehakt, gaf hij aan. ,,Wie er spelen en hoe we het gaan invullen, dat zien we zaterdagavond. Wij hebben vertrouwen in onze ploeg en aanpak.”

Impuls

PSV-aanvoerder Luuk de Jong kijkt enorm uit naar de strijd tegen Ajax. ,,Ik denk dat PSV met iets moois bezig is en dat we een goede groep met veel jonge talenten hebben. Met Ruud van Nistelrooij heb ik zelf nog gespeeld bij Oranje. Nu is hij trainer en ik ervaar een heel positieve impuls, zoals dat eerder ook zo was toen Phillip Cocu en Mark van Bommel nieuwe trainers bij PSV waren.”

Volledig scherm Dusan Tadic met Luuk de Jong bij de persconferentie voor aanvang van de Johan Cruijff Schaal. © ANP