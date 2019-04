PSV gaat vol voor nieuw wonder

PSV begroette gisteravond in Tilburg al het tachtigste punt van deze competitie. Bij zo’n tussenstand in april kunnen de banden van de platte kar in de meeste seizoenen al op spanning worden gebracht, maar in 2019 is goed vooralsnog niet goed genoeg. PSV is op weg naar een seizoen met meer dan honderd goals en heeft minder goals tegen gekregen dan alle andere Nederlandse teams. De ploeg scoorde dit seizoen in elke wedstrijd in de competitie en verbrak daarmee gisteravond een eredivisierecord.