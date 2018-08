PSV gaf 33,5 miljoen euro uit in transferzomer van 2018, krul voor John de Jong

De negen spelers kostten PSV in totaal 33,5 miljoen euro, met Maxi Romero als topaankoop. Hij kwam voor 10,5 miljoen euro naar Eindhoven, maar heeft de verwachtingen door blessures nog niet kunnen inlossen. Érick Gutiérrez (8 miljoen euro), Denzel Dumfries (5,5 miljoen euro), Jose Angelino (5 miljoen euro), Ryan Thomas (2,8 miljoen euro) en Aziz Behich (1,7 miljoen euro) completeren het lijstje aankopen waarvoor geld is betaald. PSV haalde daarnaast Nick Viergever, Trent Sainsbury en keeper Lars Unnerstall transfervrij op. Laatstgenoemde werd direct weer verhuurd aan VVV.

Santiago Arias

Tegenover de uitgaven stond 19 miljoen euro aan inkomsten, via met name Santiago Arias (11,5 miljoen), Joshua Brenet (5 miljoen) en Albert Gudmundsson (2 miljoen). Daarnaast ging Jordy de Wijs voor een aantal tonnen naar Hull City en nam PSV afscheid van Marco van Ginkel, die gehuurd was. Ook is tijdelijk afscheid genomen van Sam Lammers, Kenneth Paal, Luuk Koopmans, Hidde Jurjus, Derrick Luckassen en zoals eerder vermeld Lars Unnerstall, via verhuur.

PSV gaf dus 15 miljoen euro meer uit dan er binnen kwam, maar daar staat nog wel tegenover dat Jürgen Locadia in februari van dit jaar ruim 16 miljoen opleverde. Bovendien is PSV verzekerd van Champions League-inkomsten, die zeer fors kunnen oplopen.

John de Jong

Veel mutaties in de spelersgroep, veel mutaties in de technische staf en veel bestuurlijke mutaties: PSV sluit een van de meest roerige transferzomers aller tijden af. Algemeen directeur Toon Gerbrands, directeur voetbalzaken a.i. John de Jong en ook de raad van commissarissen kregen vrijdag een compliment van trainer Mark van Bommel. ,,We zijn slagvaardig geweest en het is mooi wat we gerealiseerd hebben", vond hij. Over John de Jong zei hij nog. ,,Ik heb het nu zelf een keer van dichtbij gezien. Het lampje van zijn telefoon ging bijna continu aan en uit."