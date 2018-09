PSV gaf sinds 2000 in het Philips Stadion geen punt meer af tegen Willem II

Alleen FC Utrecht ging de laatste decennia in de eredivisie nog vaker met een nederlaag weg uit Zuidoost-Brabant: 23 keer op rij al inmiddels. Een 2-2 gelijkspel op 5 september 2000 is het laatste resultaat dat Willem II in de eredivisie in Eindhoven iets opleverde. Onder meer in 2011 en 2012 waren de Tilburgers er dichtbij, maar trok PSV in de slotfase de zaken nog recht. De winnende treffer van Género Zeefuik viel diep in blessuretijd.