PSV gebruikte nog nooit zoveel spelers in het begin van een seizoen

VIDEO ‘Dat Dumfries terug is, is een feest voor PSV’

9 november PSV-aanvoerder Denzel Dumfries speelde direct na zijn twee weken afwezigheid weer de volledige 90 minuten tegen Willem II. ,,Dat hij weer terug is, is een feest voor PSV", vindt clubwatcher Rik Elfrink. ,,Mentaal, maar ook op het veld als hij in goede doen is is hij heel belangrijk.”