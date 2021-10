PSV gebutst, maar manmoedig naar Ajax: ‘Het is geen oplossing voor ons om passief te spelen’

Na de tik tegen AS Monaco van donderdagavond wilde trainer Roger Schmidt van PSV een etmaal later niet zeuren over de korte rust voor de Eindhovenaren en de fikse blessures van Cody Gakpo en Noni Madueke.

De nederlaag tegen AS Monaco dreunde een dag later nog wel na op trainingscomplex De Herdgang, waar PSV de boel weer bij elkaar probeerde te rapen. Het zal voor de Eindhovenaren nodig zijn ook, omdat zondag alweer de ontmoeting bij en tegen Ajax wacht. In de Johan Cruijff Arena staat de koppositie in de eredivisie op het spel en daarbij helpt een klaagpartij over van alles en nog wat niet.

PSV gaat ondanks de 4-0 zege van augustus duidelijk als ‘underdog’ naar de concurrent, waar het afgelopen week als een tierelier draaide. PSV zelf had naast het verlies tegen de Monegasken nog een boel op te lappen en Schmidt maakte de balans een uur of veertien na het laatste fluitsignaal op. Hij wilde niet meer praten over de karige hoeveelheid tijd die er tussen de duels met AS Monaco en Ajax zit. ,,Noni Madueke verwacht ik niet bij de selectie. Normaal gesproken is hij door een spierblessure een aantal weken eruit”, gaf de coach aan. In de vooravond bleek dat ook Cody Gakpo er meerdere weken uit is met een enkelblessure. Hij kwam verkeerd terecht tijdens een landing vanuit de lucht.

Leercurve

Nu moet PSV het normaal gesproken met Armindo Bruma en Yorbe Vertessen op de flanken proberen. De verwachting is dat spits Eran Zahavi weer terugkeert in de basis. Over Vertessen was Schmidt heel positief, maar tegelijkertijd ziet de coach nog wel dat de jonge Belg aan het begin van een leercurve zit. ,,Het is soms nog te hectisch wat hij doet”, concludeerde hij onder meer. ,,Maar Yorbe heeft zeker de mogelijkheden om tot een hele goede speler uit te groeien.”

Schmidt denkt niet dat het voor PSV zinvol is om Ajax passief te bestrijden. ,,Je hebt dinsdag kunnen zien wat er dan kan gebeuren tegen Ajax. Het is geen oplossing voor ons om passief te spelen. Dan kunnen zij namelijk het spel domineren.”

Mogelijke opstelling:

Drommel - Mwene Ramalho Boscagli Max - Van Ginkel Sangaré - Vertessen Götze Bruma - Zahavi